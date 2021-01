Le studio japonais ND Cube, responsable de la série Mario Party, a lancé un nouvel appel pour ajouter de nouveaux talents à ses rangs.

Mario Party C’est l’une de ces séries qui, même au fil des années, continuent d’être un énorme succès. Nintendo semble le savoir parfaitement et c’est pourquoi ils prépareraient déjà tout pour la création d’un éventuel nouvel opus de la saga Mario Party. Ou du moins c’est ce que suggère la publication récente d’un poste vacant par l’étude ND Cube.

Cette semaine, le développeur japonais a publié une brochure de recrutement qu’il lance généralement chaque année et dans laquelle invite des personnes à rejoindre votre équipe. Bien que cela ne précise pas les projets dans lesquels les parties intéressées travailleraient, il est frappant de constater que cela met en évidence des illustrations et des références à Super Mario Party, le dernier opus de la série et dont le studio est responsable.

Fondé en 2000, ND Cube est un studio qui a travaillé sur le développement de divers jeux pour consoles Nintendo, principalement des jeux de société et des jeux de société. Cependant, depuis 2012, ils sont devenus les principaux responsables de la série Mario Party et ont déjà lancé six versements différents, le plus récent étant Super Mario Party pour Switch qui s’est déjà vendu à plus de 12 millions d’exemplaires.

Il est possible que le studio travaille sur un projet différent, tel que son projet le plus récent, le jeu Jeux de clubhouse: 51 classiques mondiaux pour Switch. Cependant, étant donné le succès de la série de fêtes de Mario, il ne serait pas difficile d’imaginer que ce serait son prochain grand titre. Mais ce n’est que le temps qui le dira.

