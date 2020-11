Sumo Digital confirme qu’ils arriveront plus tard grâce à une mise à jour.

Sackboy: A Great Adventure est l’un des jeux du catalogue de lancement PS5. Le personnage de chiffon est devenu presque un mascotte de Playstation, donc ce nouveau chemin n’allait pas être perdu. Bien que la vérité soit que l’aventure ne sera pas complètement complète au début, puisque le jeu développé par Sumo Digital arrivera sans fonctionnalités en ligne au lancement.

Les fonctionnalités en ligne du jeu arriveront avant la fin de l’année avec une mise à jour gratuiteMais rassurez-vous, ce ne sera pas beaucoup plus tard, selon Ned Waterhouse, directeur du design chez Sumo Digital au blog officiel PlayStation. Le contenu semble arriver plus tard, avant la fin de l’année, dans une mise à jour gratuite. La création indique que cela a été “une décision difficile”, mais qu’ils ont besoin d’un peu plus de temps pour s’assurer que l’expérience en ligne soit la meilleure possible pour les joueurs. Demandez de la patience et comprenez cela

Le patch susmentionné, sans date estimée pour le moment, ajoutera les fonctions en ligne du jeu, ainsi que jeu croisé entre PS4 et PS5 et possibilité de transférer des jeux d’une console à une autre. Ce qui peut être apprécié dès le premier jour, ce sont les fonctions coopératives locales que ce nouvel opus basé sur l’univers de Little Big Planet comprendra.

Si vous voulez savoir plus de détails sur Sackboy: A Big Adventure, le studio a récemment partagé des détails curieux sur son développement. Et vous pouvez également jeter un œil à la bande-annonce sur son histoire.

En savoir plus: PS5 et Sackboy: une grande aventure.

