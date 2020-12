L’événement Monde indépendant qui a eu lieu ce 15 décembre a laissé un grand nombre de titres annoncés pour Nintendo Switch. Parmi eux, nous parlerons de Alba: une aventure méditerranéenne, un jeu curieux et coloré qui nous transporte sur une île méditerranéenne pleine de vie et qui montrera aux joueurs l’énorme beauté de ses paysages, et que arrivera sur notre Nintendo Switch au printemps 2021.

🏝️ Rejoignez Alba dans sa mission de sauver une belle île et les animaux qui l’habitent! @WildlifeAlba arrive sur #NintendoSwitch au printemps 2021. @ustwogames @PIDPublishing #IndieWorld pic.twitter.com/zyYDK8C5uh – Nintendo Espagne (@NintendoES) 15 décembre 2020

Alba: une aventure méditerranéenne, sauver l’île

Développé par Ustwogames, le studio responsable de la célèbre Monument Valley, le jeu nous offrira une nouvelle expérience dans le genre du monde ouvert, nous montrant que même la plus petite personne peut vivre une grande aventure. Dans cette aventure, nous jouons Alba, une fille qui rend visite à ses grands-parents sur une île méditerranéenne, une île magnifique qui nous invite à profiter d’un été paisible plein d’exploration de sa faune. Bien que ce ne soit pas aussi simple que prévu, car lorsque vous verrez votre île bien-aimée en danger, vous devrez faire quelque chose pour la sauver. Pour cela, nous pourrons recruter des volontaires pour sa cause, qui l’aideront à guérir les animaux malades, à nettoyer la nature et à sauver l’île du désastre qui la menace.

Qu’avez-vous pensé de cette annonce? Pensez-vous que cette histoire particulière accrochera tout le monde? Nous sommes convaincus qu’en Espagne, nous aimerions voir la vie d’une ville méditerranéenne représentée.

