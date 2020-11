De nombreux joueurs suivent constamment les traces de Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2, travail dont nous espérions pouvoir profiter en 2020 mais en raison de quelques problèmes de développement dus à la situation actuelle, enfin son lancement aura lieu en 2021. Malgré tout cela, nous avons encore de grands espoirs pour le jeu car le monde qu’il possède est incroyable.

C’est précisément avec cela que le nouveau travail du studio Sharkmob partagera le monde, fondé en 2017 par d’anciens employés d’IO Interactive et Massive Entertainment. Ce ne sera ni plus ni moins que une bataille royale inspirée de l’univers de Vampire: The Masquerade Et, même si pour le moment nous ne connaissons pas la date à laquelle il sera disponible ni les plateformes sur lesquelles il sera affiché, nous savons que ses créateurs espèrent l’avoir disponible d’ici le second semestre 2021.

Avec l’intention que les joueurs puissent voir ce qui va arriver, ils ont partagé un premier teaser et une présentation du projet. C’est un projet avec lequel nous pouvons découvrir l’évolution passionnante du multijoueur d’action au sein une bataille royale dans le style de Vampire: The Masquerade où les sectes de vampires sont en guerre dans les rues et les toits de Prague.

Vous pouvez choisir votre style de jeu, partez seul ou en compagnie et combattez vos rivaux. Sélectionnez vos pouvoirs, vos armes et même votre sang pour être le plus fort et n’hésitez pas à chasser avant d’être chassé. Tout cela dans une proposition spectaculaire qui fera profiter les fans de cet univers fantastique d’une nouvelle perspective sur ces créatures étonnantes.