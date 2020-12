Bien que certains spéculent sur le fait que cette capacité pourrait être exploitée dans le futur DLC de l’aventure.

Le lancement de Cyberpunk 2077 a été assez cahoteux. Vous ne pouvez pas contribuer beaucoup plus que cela à ce stade, car tout est pratiquement dit. Mais le jeu de CD Projekt RED Il est devenu le centre des critiques, non seulement pour ses bugs, mais parce qu’il y a aussi des utilisateurs qui affinent tous les aspects du jeu. Maintenant, les forums Reddit ont commencé à rire de l’un des compétences que V peut débloquer tout au long de l’aventure… et la vérité est que c’est inutile.

Bogue Cyberpunk 2077, contenu supprimé ou futur DLC?On parle de la capacité Commando, qui est une amélioration passive qui, à son premier niveau, nous permet devenir indétectable sous l’eau. Pour que? C’est la question que se pose la communauté des joueurs et la vérité est que, à juste titre. Dans Night City, ce sont pratiquement tous des bâtiments technologiques et il y a très peu de zones ou de niveaux avec de l’eau comme protagoniste. Il ne semble donc pas trop pratique de dépenser des points de compétence pour ne pas nous voir dans cette situation.

L’apparente futilité de la capacité de V, en plus de susciter de nombreuses blagues sur Reddit, a conduit à la théorie selon laquelle cela pourrait être une mesure à laquelle vous pouvez profiter de n’importe lequel des DLC qui sont prévus dans les plans post-lancement. Il y a même ceux qui soulignent que C’est un espace aquatique qui a été découpé lors du développement du jeu. CD Projekt n’a pas commenté la question.

le les dernières heures sont également occupées pour CD Projekt RED. La société polonaise affirme qu’elle se défendra des poursuites collectives que ses investisseurs entendent intenter. Ils ont également indiqué que les problèmes de sa première feraient en sorte que du contenu tel que le multijoueur arriverait plus tard.

