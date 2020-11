Les jeux vidéo sont un passe-temps relativement accessible. Cependant, comme pour d’autres objets de collection, ils peuvent atteindre des prix incroyables et nous avons été témoins de plusieurs jeux qui ont été vendus aux enchères en quantités exorbitantes, en particulier des jeux rétro. Eh bien, l’un des jeux les plus populaires dans le domaine de la collecte de jeux vidéo a atteint aujourd’hui un nouveau prix historique.

Il y a quelques semaines, nous vous informions qu’un exemplaire extrêmement rare de Super Mario Bros.3 avait été mis aux enchères, car il s’agissait d’un prototype avec la couverture Kid Icarus, qui a coûté 31 200 $ US.

Si vous pensez que le prix était élevé, préparez-vous, aujourd’hui la maison de vente aux enchères Heritage Auctions a annoncé que la vente d’un exemplaire rare de Super Mario Bros.3 a été finalisée en échange de 156000 USD, ce qui équivaut à 3136726 USD. Le chiffre n’est pas seulement le plus élevé que ce jeu vidéo ait atteint, mais c’est le plus payé pour un jeu vidéo de toute l’histoire.

#heritageLive: RECORD DU MONDE !! Super Mario Bros.3 – Wata 9.2 A + scellé [“Bros.” Left, First Production], NES Nintendo 1990 USA rapporte 156 000 $ – plus de cinq fois son estimation et le prix le plus élevé jamais payé pour un jeu vidéo. #AuctionUpdate #VideoGames #SuperMarioBros pic.twitter.com/7v3wykH63u – Heritage Auctions (@HeritageAuction) 20 novembre 2020

La copie millionnaire a un détail très précieux dans la collecte

En fait, le record a été battu 2 fois cette année. La première fois que cela s’est produit en juillet, une très bonne copie de Super Mario Bros. a rapporté 114000 $. Selon les informations de Game Informer, la vente aux enchères de la copie de Super Mario Bros.3 a commencé à 62 500 $ US et à partir de là, elle n’a cessé d’augmenter jusqu’à ce que l’offre atteigne 156 000 $ US.

Selon les détails de Heritage Auction, le titre a été vendu à un prix 5 fois supérieur au prix de vente estimé d’un exemplaire dans des conditions similaires. Ce titre est très convoité parmi les collectionneurs car le mot “Bros.” Il apparaît sur le côté gauche de la boîte, couvrant la main de Mario, par rapport aux boîtes habituelles, dans lesquelles il apparaît sur le côté droit.

«Nous ne pourrions être plus heureux de battre le record du monde pour la deuxième fois la même année. Cela dit, il n’est pas surprenant qu’un autre jeu Mario, avec lequel beaucoup d’entre nous avons grandi, pose la nouvelle barre », a déclaré le directeur de l’industrie du jeu vidéo d’Heritage Auctions (via Game Informer).

Que pensez-vous de cet événement? Vous attendiez-vous à ce que le record soit battu 2 fois la même année? Dites le nous dans les commentaires.

