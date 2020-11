Cet achat devient l’acquisition la plus chère de l’histoire d’un jeu vidéo aux enchères.

Il est clair que l’un des personnages les plus emblématiques du monde des jeux vidéo est Mario, le plombier créé par Shigeru Miyamoto Oui Nintendo. La franchise est un phénomène de masse, elle transcende l’industrie du jeu et cette année, d’ailleurs, fête ses 35 ans. On ne sait pas si cela sera dû à l’inertie de l’anniversaire, mais une personne a payé un vraie fortune pour l’un des jeux classiques de Mario.

Le 20 novembre, Heritage Auctions a vendu une copie scellée (c’est-à-dire qu’elle entre dans une boîte comme celles que l’on voit parfois dans les magasins) de Super Mario Bros.3 pour la NES pour 156000 $ aux enchères, qui avait commencé à 62 000 $. Cet achat, auquel 20 soumissionnaires ont participé, devient le acquisition la plus chère de l’histoire d’un jeu vidéo en les enchères.

Donc cette vente Beats à celui qui a eu lieu plus tôt cette année, dans lequel un NES Super Mario scellé a été acheté pour 114 000 $. Ce jeu qui vient d’être vendu est un Copie américaine du titre, qui a aussi une particularité. C’est du première édition et a un échec”: le mot ‘Bros’ est dans le gauche, sur le gant de Mario. Cela a été corrigé plus tard et sort à droite.

Cette copie était très attractive pour les collectionneurs car, en plus de ce détail, il est dans un très bonnes conditions; même la boîte qui contient le jeu l’est. Comme vous le savez, Nintendo Il célèbre Anniversaire de Mario avec le lancement de plusieurs nouveaux jeux vidéo et avec la réédition d’une console mythique, la Jeu et regarder, qui a déjà été publié dans une nouvelle version axée sur Mario.

