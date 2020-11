Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 11/03/2020 9:01 am

Après plus d’un an en “exclusivité” sur la Nintendo Switch, Dragon Quest XI S Il arrivera sur PlayStation 4, Xbox One et PC en décembre prochain. Maintenant, si vous avez hâte de jouer à la version définitive de ce RPG bien-aimé, nous avons de bonnes nouvelles pour vous, comme une démo avec jusqu’à 10 heures de contenu est désormais disponible sur les plateformes susmentionnées.

Semblable à ce qui s’est passé sur Switch, Les utilisateurs de PS4, Xbox One et PC peuvent désormais accéder à leurs magasins numériques respectifs et télécharger une démo de Dragon Quest XI S. Ce premier test vous donnera accès aux premiers chapitres du titre et, comme l’a souligné Square Enix, il s’agit “d’un morceau de jeu gigantesque qui peut vous prendre près de 10 heures”, et tous les progrès peuvent être reportés vers la version complète.

Voici les liens pour télécharger la démo:

Dragon Quest XI S est arrivé à l’origine sur Nintendo Switch en septembre 2019. Cette version ajoute des voix japonaises, un mode 2D issu de la version 3DS, une bande-son orchestrée, de nouvelles missions et un contenu supplémentaire sans fin. Ce titre sera disponible sur PS4, Xbox One et PC le 4 décembre 2020, et c’est un portage, donc la qualité visuelle ne sera pas aussi bonne que dans sa sortie originale en 2017. Enfin, les utilisateurs de Game Pass pourront également accéder à ce titre dès qu’il sera disponible sur les consoles Microsoft.

Sur des sujets connexes, Square Enix prévoit de célébrer le 35e anniversaire de Dragon Quest avec une série d’annonces tout au long de 2021.

