12/01/2021

Il semble que la nouvelle bande-annonce de Super Mario 3D World + Bowser’s Fury n’était pas la seule annonce que Nintendo avait prévue pour aujourd’hui. De manière inattendue, le grand N a confirmé que Une édition spéciale Switch de Super Mario Bros. sera disponible en février prochain.

Ce n’est pas le Switch Pro, mais une édition commémorative du 35e anniversaire du plombier. Semblable au Switch from Animal Crossing: New Horizons que nous avons vu l’année dernière, ce modèle aura un design unique, c’est-à-dire un dock, la console elle-même et le Joy-Con sera complètement rouge, avec une poignée bleue. Ce matériel sera au prix de 299,99 $ et sera disponible le 12 février.

Cette édition comprendra également l’étui Mario Red & Blue Edition et un protecteur d’écran pour la Nintendo Switch. Il est important de mentionner que il s’agit du modèle 1.1, qui a une meilleure batterie par rapport aux consoles d’origine. Sans aucun doute, une excellente façon de continuer à profiter du 35e anniversaire de Super Mario Bros., et cela nous donne une idée de ce à quoi The Legend of Zelda peut s’attendre pour un anniversaire similaire cette année.

