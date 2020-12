Par Rodolfo León 0 COMMENTAIRES 12/03/2020 16:57

En raison de l’âge de la console, peu de gens ont réalisé que le PS Store sur PlayStation Vita cela ne fonctionnait pas du tout. En fait, le problème a duré près de 24 heures, ce qui a empêché les fans d’acheter ou de télécharger des jeux pour le système. La bonne nouvelle est que le problème est désormais résolu.

Que se passait-il exactement? La console lançait différentes erreurs lorsqu’elle souhaitait se connecter au PS Store, mais le plus courant semblait avoir été le NP-2245-3, qui lit ce qui suit:

“Il n’est pas possible de se connecter au PlayStation Network dans le délai imparti.”

Il n’était pas non plus possible de transférer des fichiers depuis le Playstation 3, bien que comme toujours, les fans ont réussi à trouver une solution qui impliquait d’accéder à l’ancienne version des navigateurs. Cependant, comme je l’ai déjà dit, le problème a déjà une solution et vous ne devriez pas avoir de problème si vous souhaitez entrer dans le magasin du Vita en ce moment.

Via: ResetEra

Étonnamment, la PS3 reçoit une nouvelle mise à jour du firmware

Rodolfo Léon

Editeur chez atomix.vg Gamer, cinéphile et amateur de culture pop.