Nous nous rapprochons de la nouvelle génération de consoles et, malgré le fait que nous attendons des informations plus officielles de la part des entreprises, peu à peu de plus en plus de fuites comblent les lacunes qui nous manquent. Cette fois en raison d’une « erreur » par la société américaine elle-même qui révélerait l’existence de sa console la plus répandue.

L’existence d’une version Xbox Series X est plus que confirmée, en fait, de nombreuses entreprises ont déjà montré le modèle pour le montrer aux joueurs. Il s’agit notamment du studio polonais CD Projekt RED, créateurs de Le sorceleur et l’attendu Cyberpunk 2077. Mais cette fois, le modèle S, l’un des plus répandus ces derniers mois, aurait été confirmé par l’entreprise elle-même dans ce qui pourrait être un oubli.

Un utilisateur a assuré qu’en achetant une télécommande et en la recevant, il avait trouvé une curieuse surprise. Cela comprenait un carte d’essai pour Xbox Game Pass Ultimate où, en outre, une nouvelle Xbox Series S a été mentionnée. Pour le moment, on ne sait pas s’il s’agit d’une erreur ou d’un plan de la part de l’entreprise car un autre utilisateur a répondu en indiquant qu’il avait également reçu un carte sur laquelle la nouvelle console a été mentionnée.

Pour le moment, ce qui est clair, c’est qu’il va falloir continuer à attendre que Microsoft lui-même confirme ce modèle. Et celle qui, bien sûr, révèle une date de lancement pour sa console tant attendue. Pendant nous vous rappelons que la Xbox Series X C’est la console confirmée par la société et qui, selon les propres plans de Microsoft, fera sa grande première cette année.