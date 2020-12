Les coffres à butin sont à nouveau à l’honneur avant une étude sur l’utilisation faite par les jeunes.

le boîtes à butin ou boîtes à butin Ils sont l’un des objets de débat les plus actuels du secteur du jeu vidéo. À tel point que dans certains pays, il est réglementé et il y a beaucoup de contrôle sur ce type de microtransactions dans les jeux vidéo. Et en Espagne, le gouvernement étudie les régulariser pour contrôler l’utilisation des jeunes dans ce type d’achats générés par le biais d’applications ou de jeux.

Maintenant, comme nous le voyons dans GamesIndustry, une étude de Gambling Health Alliance met davantage en lumière les dangers de telles pratiques et suggère que les jeunes, en plus de dépenser régulièrement de l’argent pour des coffres à butin, ont de la difficulté à suivre l’argent qu’ils ont dépensé. Pour l’étude, 611 jeunes d’Angleterre, d’Écosse et du Pays de Galles ont été interrogés.

15% des joueurs avouent avoir pris de l’argent à leurs parents pour le dépenser dans des coffres à butin23% des 11-16 ans interrogés disent avoir payé de l’argent pour ouvrir des boîtes à butin, et 34% de tous les répondants ont déclaré les avoir achetés pour la première fois à l’âge de 13 ans, en raison du manque de restrictions d’âge . 31% des jeunes joueurs indiquent ne pas savoir combien d’argent ils ont dépensé. 11% ont déclaré acheter des boîtes à butin tous les jours ou toutes les semaines, et 27% ont déclaré dépenser chaque mois.

L’étude indique que les joueurs interrogés ont du mal à déterminer la valeur réelle de l’argent que coûte chaque boîte de butin, car elle se reflète avec son prix en devises virtuelles. Même ainsi, dans l’estimation, ils soulignent que chaque utilisateur interrogé dépense environ 260 livres par an dans des boîtes à butin; environ 290 euros pour changer. 15% des jeunes ont avoué avoir pris de l’argent sans l’autorisation de leurs parents pour le dépenser sur ce type de microtransactions virtuelles.

