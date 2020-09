Par Rodolfo León

Bien que cela ressemble à une blague, la communauté de Xbox a spécifiquement une certaine réputation de toxicité, et tout cela a commencé à l’époque de Xbox Live. Maintenant, grâce à une nouvelle étude, nous pouvons confirmer que c’est vrai. Un groupe de professionnels a mené une enquête où il a été révélé que les utilisateurs de Xbox ils ont tendance à présenter des comportements beaucoup plus agressifs que ceux des autres plateformes.

L’étude en question a porté sur plus d’un millier de joueurs, à qui il a été demandé de répondre à une enquête mesurant le niveau d’agressivité des personnes en fonction de la manière dont ils y répondent. Fait intéressant, les résultats indiquent que Xbox sont plus agressifs que ceux de PlayStation, PC et Switch, à la fois dans l’agression physique, verbale, la colère et l’hostilité.

De plus, il a été expliqué que les joueurs masculins sont jusqu’à 20% plus agressifs que les joueuses. Une autre donnée importante concerne le nombre d’heures par semaine qui sont jouées, puisque ceux qui ont joué entre 20 et 30 heures se sont avérés avoir des comportements moins agressifs que ceux qui ont joué entre 11 et 20 heures.

Mais quel jeu a les communautés les plus toxiques? Eh bien, la réponse pourrait vous surprendre:

1. Call of Duty

2. Champ de bataille

3. FIFA

4. Traversée d’animaux

5. GTA

6. Minecraft

7. Fortnite

