L’ère récente des jeux vidéo a été marquée par l’essor des expériences en ligne, qui sont devenues une composante très importante compte tenu des demandes de la communauté, qui recherche plus d’options que les traditionnelles pour son expérience de jeu. Malheureusement, cela a aussi un côté sombre, celui de la toxicité, et une étude récente a révélé que le harcèlement en ligne est à la hausse.

Le Centre ADL pour la technologie et la société et la société d’analyse d’esports et de jeux vidéo Newzoo ont uni leurs forces pour mener une étude sur l’expérience en ligne des jeux vidéo, dont les résultats ont été publiés dans le Free to Play? Haine, harcèlement et expérience sociale positive dans les jeux en ligne 2020. Pour mener à bien cette étude, un questionnaire a été appliqué à un échantillon de 1009 joueurs américains âgés de 18 à 45 ans, qui ont déclaré jouer quotidiennement sur console, PC ou mobile .

Dans un premier temps, l’étude a donné des résultats encourageants quant à l’expérience d’intégration sociale possible grâce au jeu en ligne, puisque 95% des personnes interrogées déclarent avoir eu une expérience positive. De même, 86% ont révélé avoir reçu de l’aide d’autres joueurs pour rejoindre le jeu; 83% se sont fait des amis, et le même pourcentage a indiqué que grâce à ce type d’expérience, ils se sentent intégrés à une communauté.

L’hostilité et le harcèlement dans les jeux sont à la hausse

Cependant, le revers de la médaille était lié au harcèlement dans les jeux en ligne, qui a montré une augmentation conformément aux résultats de la même étude réalisée en 2019. En ce sens, 81% des personnes interrogées ont déclaré avoir souffert d’une certaine forme de harcèlement en jouant, un chiffre qui dépasse 74% l’an dernier. De plus, 68% des joueurs ont déclaré avoir subi des formes plus graves de harcèlement, notamment des menaces, de l’espionnage et des attaques systématiques. Selon l’échantillon représentatif, cela signifierait que plus de 45 millions de joueurs souffrent d’attaques dans l’environnement en ligne de certains jeux vidéo.

DOTA 2 est le jeu le plus toxique et le plus hostile, basé sur les résultats

À cet égard, les résultats de l’étude ont montré que les jeux et expériences en ligne qui présentent le plus de harcèlement sont DOTA 2 avec 80%; Valorant avec 80%; Rocket League avec 76%; Grand Theft Auto Online avec 76%; tout versement récent de Call of Duty à 75% et Counter Strike: Global Offensive à 75%. En fait, c’est la deuxième année que le MOBA de Valve se répète en première position.

Enfin, l’étude propose des actions par 3 ordres, les sociétés de jeux vidéo, à qui l’on demande de porter plus d’attention et d’allouer plus de ressources pour lutter contre la toxicité, notamment des améliorations dans les outils de signalement de ces cas. La société civile, à ceux qui demandent une plus grande diffusion de leurs études et analyses concernant la toxicité dans le jeu et ses effets. Enfin, l’étude appelle à une plus grande participation des gouvernements afin de prêter attention aux cas dans lesquels le harcèlement est lié à des motifs raciaux ou concerne un groupe spécifique.

