Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Depuis des décennies, c’est un lieu commun pour exploiter la stigmatisation qui pèse sur les jeux vidéo, en les abordant sous un angle négatif et en relation avec des problèmes qui, en réalité, sont dus à des causes sociales ou familiales. Cependant, il y a aussi le revers de la médaille et diverses études ont mis en évidence l’impact positif de cette forme de divertissement et la plus récente souligne sa contribution au traitement du cancer chez les mineurs.

Le jeu comme support dans le traitement du cancer infantile

Selon un article publié par la Fondation Juegaterapia dans le Journal of Medical Internet Research et intitulé Association entre le soulagement de la douleur à l’aide de jeux vidéo et une augmentation du tonus vagal chez les enfants atteints de cancer: étude observationnelle analytique avec une méthodologie pré / post-test quasi expérimentale , les jeux vidéo ont un impact positif sur les patients mineurs qui souffrent d’un type de cancer et sont sous traitement. En ce sens, la publication a publié les résultats d’une étude appliquée aux enfants atteints de cancer à l’hôpital La Paz, à Madrid, en Espagne, où un groupe de mineurs a joué à des jeux vidéo pendant certaines étapes de leur traitement.

Selon les résultats de l’étude, les enfants en traitement contre le cancer qui ont joué à des jeux vidéo ont signalé une diminution de 20% de la consommation de morphine et également une réduction de la douleur causée par la maladie. De même, le jeu a eu un impact sur le processus de récupération avec 14% du ton parasympathique, c’est-à-dire la réaction du corps humain à une menace.

À cet égard, Francisco Reinoso-Barbero, chef de l’unité de gestion de la douleur de l’hôpital pour enfants de La Paz. a noté: “L’implication médicale de ces découvertes est importante car les jeux vidéo pourraient faire partie du plan de traitement non médicamenteux contre le cancer pédiatrique.”

Pour sa part, Mario Alonso Puig, médecin et membre de la Fondation Juegoterapia, a déclaré: «Lorsqu’un enfant est absorbé par un jeu qu’il aime, tout ce processus de génération de pensées dérangeantes, de douleur et d’anxiété s’arrête. Grâce au fait qu’ils peuvent être complètement Immergé dans le jeu, les enfants activent leur système parasympathique. Cette deuxième zone du système nerveux végétatif a 2 fonctions: d’une part, elle favorise l’interaction sociale; d’autre part, elle aide à maintenir l’équilibre interne de l’organisme, l’homéostasie, qui à son tour Il réduit l’usure des autres organes du corps. “

Restez informé, dans LEVEL UP.

La source