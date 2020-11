Le joueur envisage d’intenter une action en justice contre l’entreprise pour violation de son image.

Polémique dans League of Legends, et ce n’est pas pour quelque chose auquel vous vous attendez. Après la première d’un nouveau champion, Séraphine, fin octobre, une femme a accusé Jeux anti-émeute de vol d’image et de violation de leur vie privée pour avoir basé le personnage sur elle, disent-ils dans PC Gamer. L’utilisateur en question, nommé Stephanie, affirme que le nom et l’illustration du personnage, et multiples fonctionnalités de sa personnalité et de ses goûts sont basés sur elle, faisant référence à une brève relation qu’elle a eue avec un employé de Riot en 2019.

Seraphine a été créée indépendamment et n’est basée sur aucun Riot Games individuel“Mon problème avec Seraphine c’est beaucoup plus personnel“Stephanie commente dans un post Medium.” Mon problème avec elle est que je pense est basé sur moi. Et je ne dis pas cela sans raison – j’ai en fait eu une brève relation avec un employé de Riot l’année dernière, au début de 2019. »À cela, le joueur raconte que, après la relation, “J’ai obtenu mon diplôme universitaire, j’ai finalement teint mes cheveux en rose, j’ai déménagé en Californie et j’ai commencé mon premier emploi sans même y penser à nouveau dans mon bref contact avec lui“.

“Donc, un an après que j’ai cessé de me parler, Séraphine – une fille optimiste aux cheveux roses, qui vient de commencer à travailler à ses rêves – a commencé à publier sur Twitter, et est finalement devenue la plus récente championne de LoL. “En cela, et pour montrer que sa revendication n’est pas basée uniquement sur un nom et une couleur de cheveux, Stéphanie commence à raconter l’histoire des événements, avec cas et exemples de similitudes très spécifiques entre elle et le personnage, tous disponibles dans son post.

C’est pourquoi l’utilisateur a contacté un avocat, et étude portant action en justice contre Riot Games pour le fait. De son côté, l’entreprise a répondu avec une déclaration où ils nient l’histoire: “Seraphine a été créée indépendamment par Riot Games et n’est pas basé chez tout individu. De plus, l’ancien employé qui [Stephanie] vous voulez dire que vous avez quitté Riot il y a plus d’un an et que vous étiez dans un appartement et depuis ils n’avaient pas de main dans le processus de conception créative. “

Nous serons très attentifs au développement de l’histoire, dans le cas où l’utilisateur choisissez enfin d’intenter une action en justice contre Riot Games, et a mené son cours dans un procès. Dans tous les cas, nous vous rappelons que vous pouvez vérifier ici les caractéristiques et capacités de Seraphine, et aussi que la bêta ouverte de LoL Wild Rift a déjà une fenêtre de lancement en Europe.

