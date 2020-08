Des millions de joueurs dans le monde se posent toujours la question: Pourquoi ne connaissons-nous pas le prix de la PlayStation 5 et de la Xbox Series X? Sony et Microsoft hésitent à partager des données aussi remarquables pour le moment. Ils sont conscients qu’avec eux, une première analyse pourrait être menée sur le nombre d’utilisateurs qui achèteront leurs machines cette année. Un mouvement trop important qu’ils ne peuvent pas exécuter si légèrement.

Cette fois du milieu chinois Mes chauffeurs nous avons pu connaître par filtration le prix et la date de lancement de la PlayStation 5. Comme l’indique le magazine, le Japon serait le premier marché à héberger la console Sony, plus précisément le 14 novembre. Dans le cas du reste du monde et donc en Europe, il faudrait attendre 20 novembre. Une date assez similaire à celle que nous avions en son temps avec PlayStation 4 et à laquelle nous allions voir avec Microsoft et sa toute nouvelle Xbox Series X.

Quant au prix de Playstation 5 Il n’y a pas beaucoup de nouvelles concernant les fuites les plus récentes. La PS5 arriverait dans les magasins dans sa version standard au prix de 499 euros. Au contraire, l’édition numérique serait disponible pour 399 euros. Le support a également laissé des données intéressantes concernant le coût qu’auraient les différents accessoires et périphériques de la console.

DualSense, le contrôleur PS5 | Sony

Casque Pulse 3D: 179 € Télécommande PS5: 29,99 € Support vertical PS5: 19,99 € Contrôleur DualSense: 59,99 € Station de charge DualSense: 29,99 € Caméra HD PS5: 59,99 €.

Il y a quelques jours, Sony a révélé de nouvelles informations sur son contrôleur prometteur pour PlayStation 5, le DualSense. De plus, l’entreprise transmettait une fois de plus la tranquillité à ses abonnés, promettant que malgré les conditions dans lesquelles nous nous trouvons en raison de la crise sanitaire, la PlayStation 5 serait disponible en 2020.