On s’attend à ce que la semaine prochaine Treyarch et Activision révéler plus de détails sur le mode multijoueur de Call of Duty: Guerre froide Black Ops, le nouveau titre de la célèbre franchise qui arrivera dans les magasins du monde entier sur 13 novembre pour PS4, Xbox One et PC (Il viendra également à l’avenir pour PS5 et Xbox Series X). Cependant, ces derniers jours, de nouvelles fuites se sont déroulées comme une traînée de poudre à travers le réseau de cette manière.

Tom Henderson, qui a déjà avancé dans les dernières nouvelles de Appel du devoir, a commenté via son compte Twitter que les utilisateurs qui s’attendaient à ce que Treyarch relance le système de prestige, peuvent attendre assis. Selon Tom, les dernières données qui lui sont parvenues depuis le jeu, au mois de juillet, un système de prestige n’avait pas été mis en place, mais plutôt des plages saisonnières comme on le voit dans Call of Duty: Guerre moderne.

Comme vous pouvez l’imaginer, nous devons prendre tout cela comme une rumeur, puisque ni Treyarch ni Activision n’ont rien communiqué officiellement. Même ainsi, de nombreux joueurs veulent retrouver le système de prestige, alors, tout comme Infinity Ward l’a fait avec Modern Warfare, Treyarch et Raven Software peuvent apporter des modifications au mode multijoueur avant le lancement.