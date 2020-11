Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 24/11/2020 09:07

En plus de Le Seigneur des Anneaux: Gollum, le monde de Terre du Milieu aura un MMO, développé par Amazon Game Studios en collaboration avec Leyou Technologies Holdings. Ce projet a été annoncé au milieu de l’année dernière et depuis, nous n’avons pas beaucoup entendu parler de ce titre gratuit. Maintenant, une fuite a révélé la fenêtre de lancement possible de ce titre.

Selon un document confidentiel, les responsables du projet parlent d’un lancement de ce MMO pour 2024. L’information mentionne que Leyou Technologies a marqué le 1er juin 2021 pour avoir un prototype jouable. Dès lors, si tout se passe bien, une bêta fermée est prévue fin 2022, suivie d’une bêta ouverte début 2023. Une fois ce processus terminé, nous verrions la version 1.0 entre six et 12 mois plus tard.

Cependant, il est important de mentionner que le document a été signé le 5 juin 2019, donc plusieurs détails pourraient être modifiés en un an et demi. De même, il faut considérer que Leyou a reçu un investissement important de Tencet pour développer des jeux exclusifs à la mi-2020. Il ne faut pas non plus oublier cela Amazon Game Studios se concentre sur Luna, son service de streaming, et a récemment annulé Crucible, un autre de ses grands titres.

À l’époque, une sortie pour PC, Xbox One et PS4 était mentionnée, bien qu’il soit possible que les versions de la génération précédente soient remplacées par la Xbox Series X | S et la PS5. Dans des sujets connexes, vous pouvez voir comment Le Seigneur des Anneaux: Gollum tirera parti de la technologie PS5 ici.

Via: Wccftech

