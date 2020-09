En pleine sixième saison en Légendes Apex, une nouvelle fuite est apparue dans le réseau des réseaux qui parle de une nouvelle arme mystérieuse et intéressante pour le jeu. Il arriverait dans une future mise à jour de Battle Royale pour PS4, Xbox One et PC. Comme vous pouvez l’imaginer, EA n’a rien révélé à ce sujet, donc pour le moment ce n’est rien de plus qu’une rumeur.

La fuite commente non seulement qu’il peut s’agir d’une nouvelle arme, mais qu’il s’agira d’un nouveau type d’arme non vu dans le jeu. Cela peut changer la mécanique d’une certaine manière. La fuite provient du dataminer proéminent de Légendes Apex, Shrugtal, qui a trouvé des preuves de l’introduction en jeu de « gadgets« .

Shrugtal commente qu’il est apparu un quatrième espace dans l’interface utilisateur. Comment pouvez-vous imaginer, personne ne sait à quoi pourrait servir ce nouvel emplacement, mais les données du journal de jeu présentent des réponses. Shrugtal spécule qu’il peut être une sorte d’objets jetables qui ne sont pas des combats, comme les grenades fumigènes.

Apex Legends est disponible gratuitement sur PS4, Xbox One et PC. Plus tard cette année, il sera également disponible à Nintendo Switch, PS5 et Xbox Series X.