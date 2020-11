Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 16/11/2020 14:04

Comme vous le savez, Capcom a souffert d’une cyberattaque dans laquelle plus de 1 To d’informations ont été compromises. Bien que la plupart soient liés aux données personnelles des employés et des clients de l’entreprise, les informations Resident Evil Village. Spécifique, La date de sortie possible du jeu a été révélée.

D’après cette fuite, Capcom prévoit de sortir Resident Evil Village en avril 2021. Pour le moment, la seule information officielle à cet égard est une fenêtre pour l’année suivante, sans date précise. Cependant, étant donné que les trois derniers titres de la série arriveront sur le marché au cours du premier semestre de l’année, une sortie en avril est une possibilité.

De la même forme, Il a été mentionné qu’une démo du jeu arrivera sur PS5, Xbox Series X | S et PC avant son lancement.. Une fois de plus, étant donné que Capcom a fait cela avec les derniers jeux de la série, la perspective d’avoir un aperçu de l’expérience principale ne devrait pas être aussi surprenante. Enfin, la fuite indique également l’existence d’une version du jeu pour PS4 et Xbox One, ce qui fait l’objet de rumeurs depuis quelques mois.

De son côté, Capcom n’a pas commenté cette fuite. Cependant, nous verrons peut-être quelque chose de plus sur ce jeu lors des Game Awards le mois prochain. Pour l’instant, Nous vous rappelons que Resident Evil Village arrivera sur PS5, Xbox Series X | S et PC à un moment donné en 2021. Dans les sujets connexes, vous pouvez consulter le nouveau gameplay du jeu ici. De même, de nouvelles photos du film Resident Evil ont été divulguées.

Via: DualShockers

