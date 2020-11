L’analyse technique de Digital Foundry indique que le jeu a plus de détails techniques qu’il n’y paraît, louant ses capacités.

Sackboy: Une grande aventure est l’une des jeux de lancement ps5. Le nouvel épisode de la saga des plates-formes ragdoll ne pouvait pas manquer la première de la nouvelle console; bien qu’il semble qu’il ne profite pas au maximum des avantages du tout nouveau système Sony. Du moins, c’est ce qu’ils soulignent de Digital Foundry, qui a techniquement analysé le jeu Sumo Digital, indiquant que n’atteint pas la résolution 4K de manière native.

Apparemment, on peut penser que c’est un titre simple et qu’il devrait atteindre 4K et 60 FPS sans problème, mais ce n’est pas le cas. Digital Foundry indique que la résolution 4K de Sackboy: A Great Adventure est dynamique, et que pendant la plupart du temps, il fonctionne à 75% des capacités 4K. Néanmoins, cela fonctionne mieux que sur des systèmes comme la PS4 Pro, où il va jusqu’à 1080p.

La plupart du temps, il fonctionne à 75% des capacités 4KLes raisons de cette baisse de résolution indiquent que le jeu présente nombreux visuels à l’écran et beaucoup de reflets et d’éclairage. Des effets qui, d’ailleurs, ne sont pas dans la version PS4. Malgré leur apparence adorable et amicale, les nouvelles aventures de Sackboy sont plus exigeantes techniquement qu’il n’y paraît. Et courir vers 60 images par seconde stable tout au long du jeu, ce qui est également apprécié.

Bien qu’il ait été quelque peu éclipsé par la Succès de la salle de jeux d’Astro, et comme nous vous l’avons dit dans notre analyse, Sackboy: Une aventure à grande échelle est une Jeu de plateforme amusant et idéal pour la nouvelle PS5. De plus, il inclura bientôt des fonctionnalités multijoueurs.

