Les nouvelles aventures mettant en vedette l’adorable poupée de chiffon seront le jeu de lancement de la PS5.

En ce qui concerne les jeux de lancement sur PS5, des jeux comme Spider-Man Miles Morales ou Demon’s Souls font tous les gros titres, mais il existe des propositions pour tous les publics qui ont aussi leur public et l’attention de nombreux joueurs. C’est le cas de Sackboy: Une aventure en grand; les nouvelles aventures avec lui poupée de chiffon charismatique semblent être une excellente alternative pour le lancement de la nouvelle console Sony.

L’étude souligne l’importance de 60 images par seconde dans le jeuSumo Digital est le studio en charge du développement, et ils viennent de publier une nouvelle vidéo dans laquelle ils plongent dans le développement et les influences de ce nouvel opus. Ned WaterhouseDirecteur de la conception du titre, explique que tous les contrôles ont été développés à partir de zéro pour inclure de nouvelles capacités et une plus grande polyvalence, de sorte que ce sont les joueurs qui s’adaptent à leur propre style.

Entre autres aspects, la création met en évidence le importance de 60 images par seconde dans le titre sur PS5, indiquant qu’il prend une importance particulière dans un jeu de plateforme, ajoutant plus de dynamisme aux possibilités coopératives de l’aventure. Ils parlent également, comment pourrait-il en être autrement, des avantages de DualSense, qui, avec ses fonctions haptiques, permettra aux joueurs de «sentir entre leurs mains chaque saut et mouvement de Sackboy».

Sackboy: Une grande aventure sera disponible prochainement 19 novembre accompagnant la PS5 lors de son lancement. Il viendra également sur PS4, et les responsables se sont assurés qu’il ne décevra pas les propriétaires de la console Sony actuelle.

