Airship Syndicate a respecté les traditions de LoL, mais a pensé à de nouveaux joueurs.

Les fans de League of Legends ont plus que suffisamment de raisons d’être heureux avec l’univers qui se crée autour du MOBA. Jeux anti-émeute a annoncé son intention d’élargir le monde avec de nouveaux jeux vidéo et hier la fenêtre de lancement de Ruined King: A League of Legends Story, qui sortira début 2021.

Nous abordons l’histoire du jeu du point de vue d’un inconnu Joe Madureiraest RPG au tour par tour pour un joueur est développé par Syndicat des dirigeables et le modifiera Forge anti-émeute, une nouvelle filiale qui a vu le jour pour créer de nouveaux jeux vidéo. Eh bien, maintenant nous en savons plus sur le jeu grâce à une longue interview que nous recommandons aux autres joueurs Millenium avec Joe Madureira, directeur exécutif de l’étude, et avec Leanne loomb, chef de Riot Forge.

Le plus remarquable est que le jeu a été créé en pensant également à nouveaux joueurs qu’ils ne connaissent pas le monde de League of Legends, mais sans oublier bien sûr aux fans du jeu. Ce sera un titre accessible pour tout le monde. “Nous abordons l’histoire du jeu du point de vue d’un inconnue. Évidemment, nous voulions honorer le monde qui existait déjà, nous ne voulions pas entrer et tout changer … […] Évidemment, nous voulions être fidèles au monde déjà créé, et plus encore avec une si grande masse de fans. Vous en voudrez toujours les fans adorent la pièce et soutenez-le », a déclaré Madureira.

Afin de rendre l’histoire compréhensible à tous, Madureira a utilisé son expérience dans merveille et l’étude a réussi un truc très subtil: “Nous avons conclu que nous devrions avoir trois champions de la zone qui connaissaient ce monde, et trois dehors, qu’ils sont arrivés dans cette zone pour la première fois comme beaucoup de joueurs. “On imagine alors que des champions étrangers demanderont de temps en temps des détails d’histoire qui aideront le joueur à tout comprendre mieux.

Ruined King sera le successeur spirituel de Battle Chasers: Nightwar au niveau du gameplayEn ce qui concerne la liberté créative, Madureira a assuré qu’elle a été total, comme s’ils avaient travaillé avec une propriété intellectuelle et un univers totalement propres. Loomb a indiqué qu’il est important de trouver le Équilibre entre innovation et maintien de l’essence de LoL: «Nous voulons attirer de nouveaux publics dans l’univers de League of Legends avec des jeux de genres différents, mais en même temps nous voulons honorer le cœur de l’histoire et des traditions. Le roi en ruine est Canyon dans l’univers LoL et ce qui est intéressant, c’est que nous avons pu travailler avec Airship pour que sa voix créative entre dans Runeterra et atteigne un endroit familier mais différent“.

Enfin, il est à noter que Madureira a laissé tomber que Ruined King sera un “successeur spirituel de Battle Chasers: Nightwar “et qui cherchent à étendre ce que ce jeu offrait, également au niveau du combat, même si cela ne peut pas en dire beaucoup sur le gameplay. Nous vous rappelons que le premier trailer cinématique du jeu a été montré hier.

