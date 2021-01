Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

La communauté des joueurs vidéo a tendance à être empathique chaque fois qu’il y a une histoire qui fait souffrir quelqu’un avec le même passe-temps. La preuve évidente de cela est dans la communauté Pokémon, qui a récemment eu le cœur brisé à cause d’une histoire de vol.

Comme Dextero le raconte, un joueur a récemment publié un article sur Reddit qui est devenu viral. Dans ce document, il a demandé à la communauté de lui raconter les histoires les plus tristes qu’ils avaient liées à Pokémon. Le gagnant s’est avéré être un utilisateur qui a raconté avoir perdu 14 ans d’histoire Pokémon à cause d’un criminel.

«La voiture de mon mari maintenant a été ouverte en 2014. Là, il avait laissé une valise pour les jeux, qui a été volée et qui contenait TOUT. Toute mon enfance ―Red; Argent; Cristal; Saphir; Vert Feuille; Perle; Mystery Dungeon Red; Noir; Soul Silver and Black 2 – Toutes les équipes Pokémon que j’ai entraînées ont disparu », a raconté Weepinbells69.

Plus tard, l’utilisateur a expliqué que l’une des choses qui faisait le plus mal à cause du vol était qu’il avait perdu un Weepinbell brillant. C’est une créature qui comptait beaucoup pour cet utilisateur depuis que son frère l’a capturée et la lui a donnée car il savait que la créature de type plante est son Pokémon préféré.

“J’adore toujours Pokémon et j’achète toujours tous les jeux quand ils sortent, mais depuis, ce n’est plus la même chose”, a déclaré l’utilisateur.

L’histoire a brisé le cœur de la communauté

C’est une histoire sans aucun doute triste. D’autant que la communauté Pokémon connaît l’effort qu’il faut pour former une équipe et tout ce que ces créatures numériques peuvent signifier pour la communauté.

Il n’est donc pas étonnant que cette histoire touche le cœur de plusieurs joueurs. En fait, plusieurs ont décidé de donner des versions brillantes de Bellsprout à la personne affectée afin qu’elle puisse avoir une autre Weepinbell spéciale. Il y a aussi ceux qui ont été inspirés pour raconter des histoires similaires.

Et pour vous, qu’avez-vous pensé de cette histoire? Connaissez-vous un cas similaire? Dites le nous dans les commentaires.

