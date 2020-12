Les derniers jours de la promotion de Noël d’Epic Games Store se développent avec un nouveau titre qui mettra votre ingéniosité à l’épreuve.

La fin de la promotion du jeux gratuits sur Epic Games Store. La plateforme numérique offre un jeu tous les jours et ce sera jusqu’au 31 décembre. Désormais, nous savons quel titre sera disponible sans frais supplémentaires pour les prochaines 24 heures.

Voici Stranded Deep, un jeu d’action et de survie développé par Jeux d’équipe Beam et cela nous amène à trouver la vie sur une île située quelque part dans l’océan Pacifique. Après un accident d’avion, nous tomberons dans un monde ouvert et infini généré de manière procédurale et, à partir de là, il est temps d’essayer d’obtenir des outils et des ressources pour survivre. Vous pouvez le télécharger à partir de ce lien.

Stranded Deep utilise la gestion des stocks, ainsi que des aspects tels que la faim, la soif ou la santé. Pour garder notre caractère stable, nous devrons chasser, pêcher et rechercher des éléments qui nous aident à survivre. Dans un environnement qui n’est pas toujours convivial et qui cache des dangers dans et autour de l’île, comme les requins. Le jeu a été publié en 2018 pour PC et cette même année, la version pour consoles est arrivée.

De cette façon, le cercle de jeux gratuits d’Epic Games Store, avec une proposition différente de celle qu’ils ont faite jusqu’à présent. Rappelez-vous que vous avez un jour pour vous Stranded Deep gratuit.

En savoir plus: Epic Games Store et Stranded Deep.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');