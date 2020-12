Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Le football a beaucoup changé au fil du temps, en particulier au sens commercial. Il semble déjà que tout ce qui concerne ce sport peut être transformé en espace publicitaire si un accord satisfaisant est trouvé. Tu ne nous crois pas? Pour que vous puissiez voir que c’est vrai, nous vous disons qu’une importante compétition de football italienne s’appellera la PlayStation 5, la nouvelle console Sony.

Ce qui se passe, c’est que la Serie A et Sony Interactive Entertainment ont conclu un accord commercial pour la Super Coupe d’Italie 2020 afin de changer de nom et de servir de publicité pour la console de nouvelle génération. Grâce à cela, le match entre la Juventus et Naples s’appellera PS5 Supercup.

“Nous exprimons notre grande satisfaction d’avoir conclu cet accord avec Sony Interactive Entertainment Italia”, déclare Luigi De Siervo, PDG de Serie A. “La marque PlayStation est synonyme d’innovation. Et notre association est le fruit d’une vision partagée, tournée vers l’avenir et les nouvelles générations. L’accord avec PlayStation 5 confirme la trajectoire de croissance internationale de la marque Serie A ».

Il est à noter qu’en plus du changement de nom, Sony et la série A préparent d’autres types d’activations. Ceci dans le but d’impliquer les gens qui regardent le match depuis chez eux.

Pour le moment, la durée de cette collaboration n’est pas claire, mais tout indique que ce ne sera que pour cette édition du tournoi.

La Supercoupe PS5 aura lieu le 20 janvier 2021. Dans celle-ci, la Juventus FC (champion de Serie A) et Napoli (champion de la Coupe d’Italie) se retrouveront pour déterminer qui remportera la super coupe.

Et pour vous, que pensez-vous de cette nouvelle? Pensez-vous que c’est un bon investissement publicitaire de la part de Sony? Dites le nous dans les commentaires.

