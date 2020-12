Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 02/12/2020 14:48

Au fil du temps, nos collections de jeux video Ils grandissent non seulement en taille, mais aussi en importance. Sans réfléchir, il est probable que certaines personnes possèdent une série d’objets de grande valeur monétaire et sentimentale. Malheureusement, un homme de New York a perdu les deux, car sa mère a jeté une collection d’environ un demi-million de dollars.

Selon VG 24/7, un homme de New York possédait une collection de plus de 500 jeux PS1 scellés, ainsi que des consoles rétro, et même une NeoGeo AES, quelque chose que vous ne trouverez nulle part. De même, les personnes touchées disposaient d’une quantité incroyable de bandes dessinées et de cartes rares de Magic: The Gathering. Tout cela était en sécurité dans la cave de la maison de ses parents. Cependant, sa mère, qui n’avait pas connaissance de la valeur de tous ces objets, a jeté toute sa collection à la poubelle.

De cette façon, plus de 10 millions de pesos ont été perdus à jamais. Le pire de tout est que cette situation aurait sûrement été évitée si l’homme avait parlé à sa mère des qui était la collection pour lui. Ce serait mieux s’ils parlent à leurs parents de tout ce qu’ils ont dans leur maison et évitent ainsi des situations comme celle-ci.

