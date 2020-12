Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Nous vous avons déjà informé de plusieurs nouvelles qui corroborent que la collecte de jeux vidéo est très populaire et très chère. Pour cette raison, chaque collectionneur doit se préoccuper de la manière dont il protège ses biens. Malheureusement, un joueur n’a pas pris les mesures nécessaires et a perdu une collection d’une valeur de 500 000 USD.

La triste histoire que nous allons vous raconter à propos d’un joueur de New York. L’utilisateur de Twitter jnlgame (compte d’un magasin de vente au détail de jeux vidéo) s’est aventuré sur la plateforme après avoir découvert que sa mère avait jeté toute sa collection de consoles, de jeux vidéo et de consoles classiques à la poubelle. Ce fut une grande perte non seulement sentimentale, mais aussi financière, puisqu’elle était évaluée à environ 500 000 USD, ce qui équivaut à près de 10 millions de dollars.

Selon l’utilisateur (via VG247), l’ancienne collection comprenait tous ses jeux de la PlayStation d’origine, dont 500 jeux étaient encore fermés, ainsi que des consoles vintage ou classiques, telles que Colecovision, Intellivision, Famicom, Super Famicom, TurboGrafx-16 , PC Engine, Neo Geo AES, Master System, le Mega Drive et les différents modèles Atari, quasiment tous que le malheureux collectionneur n’a pas emportés chez lui.

Dans le cas où vous l’avez manqué: Un sujet a découvert qu’il avait un jeu NES super rare à la maison.

Qu’est-ce qui a poussé maman à jeter toute la collection?

Dans l’histoire de jnlgame, il est entendu qu’à un moment donné, il a quitté la maison de ses parents et, comme plusieurs personnes, a utilisé l’entrepôt de la maison de sa famille pour ranger ses affaires qu’il n’avait pas emportées chez lui. En plus des jeux vidéo, il y avait plusieurs instruments de musique, tels que 2 stacks Marshall, 14 pédales, 1 batterie et même tous ses skateboards.

Peut-être que votre mère ou votre famille a décidé que vous ne vouliez plus avoir toutes ces choses chez vous ou que vous pensiez qu’elles n’étaient plus utiles et que peut-être que votre fils n’en voudrait plus, alors un beau jour vous avez simplement décidé de vous en débarrasser, sans en avoir. idée de ce qu’ils valaient. L’utilisateur est donc revenu après quelques années et n’a rien trouvé.

Malheureusement, on n’en sait plus sur la collection jnlgame perdue. Bien sûr, cela semble très étrange pour quelqu’un de se débarrasser d’une collection de cette ampleur sans rien demander en retour, mais ça y est, peut-être que la mère était simplement désespérée et a pris la décision de s’en débarrasser. Cela n’est pas expliqué plus en détail dans l’histoire.

Ce qui est clair, c’est que, si vous êtes un collectionneur comme jnlgame et que vous n’avez pas votre propre espace pour stocker des jeux vidéo et que vous les stockez chez quelqu’un d’autre, vous devriez au moins demander au responsable de ne rien jeter, ou de faire connaître le prix des articles pour savoir que la collection a de la valeur ou que les consoles ou les jeux fonctionnent.

Que pensez-vous de la triste histoire de cet utilisateur? Quelque chose de similaire vous est arrivé? Dites le nous dans les commentaires.

Vous pouvez trouver plus d’actualités liées aux jeux rétro en visitant cette page.

Restez informé avec nous à LEVEL UP.

Source 1, 2