Amazon Japon filtre l’existence de cette machine avec les jeux Mega Man et Street Fighter.

Pouvez-vous imaginer avoir un Arcade miniature Capcom dans vos maisons? Eh bien, vous avez de la chance. Selon Siliconera, une liste déjà retirée d’Amazon Japon a anticipé l’existence du ‘Station rétro‘, une mini arcade de Capcom avec ses bâtons et son écran intégré, qui vient avec 10 jeux classiques Pre installé. Et on dit que c’est Amazon qui anticipe son existence, car Capcom n’a pas encore annoncé le produit officiellement.

Sur la base du support susmentionné, la liste initiale de la Retro Station de Capcom offre de nombreux détails sur cette mini console encore à annoncer, ainsi que ses premières images. C’est une machine de collection qui mettra en vedette un écran de 8 pouces et des haut-parleurs intégrés, ainsi qu’un bâton et six boutons dans un véritable style arcade. Tout cela dans un package qui a peu de “mini”: ses dimensions ils mesureront 32,9 cm sur 28 cm sur 31,5 cm et pèseront 2,1 kg.

Et, comme nous l’avons mentionné précédemment, la Retro Station contiendra 10 jeux Capcom classiques, répartis entre deux sagas très appréciées: 5 jeux de la série Mega Man et 5 autres jeux de la série Street Fighter. Ensuite, nous vous montrons le liste complète des jeux, basé sur la fuite d’Amazon Japon:

Jeux de Mega Man

Mega Man The Power Battle

Mega Man 2 Les combattants puissants

Mega homme x

Football Mega Man

Mega Man & Bass (version console japonaise)

Jeux de Street Fighter

Combattant de rue II

Édition Champion de Street Fighter II

Super Street Fighter II

Super Street Fighter II Turbo

Super Puzzle Fighter II Turbo

Comme nous l’avons mentionné au début, Capcom n’a pas encore annoncé officiellement cette console rétro. De son côté, Amazon Japon a daté son lancement au 1er décembre pour 21780 yens, environ 175 euros à changer, même s’il est préférable d’attendre une annonce officielle pour préciser le prix et la disponibilité de cette machine. En attendant l’annonce, nous vous invitons à consulter la liste mise à jour des sagas les plus vendues de Capcom, ainsi que celle des jeux de combat les plus populaires du moment.

