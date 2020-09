Par Rodolfo León

14/09/2020 à 18h59

Il y a une semaine, après tant d’années de développement, le jeu vidéo de Marvel’s Avengers fait par Crystal Dynamics et Square Enix. De nombreux joueurs ont eu une mauvaise surprise, car de nombreux bugs et problèmes de performance ont été trouvés dans le titre. Face à ce problème, le développeur a publié plusieurs correctifs, sans être en mesure de corriger complètement les erreurs qui se produisent.

Heureusement, Dynamique cristalline a annoncé qu’ils publieraient bientôt le patch 1.3.0. Le développeur mentionne que «ce sera le plus important à ce jour et résoudra les états défectueux des erreurs commises en 1.2.5, en plus de résoudre des centaines de problèmes mineurs liés aux retours des utilisateurs.

« Nous testons rigoureusement le patch 1.3.0 pour nous assurer qu’il est prêt pour le déploiement, et nous les mettrons à jour lorsque nous aurons une date à partager. »

Nous espérons que ce correctif résoudra enfin tant de bugs et de bogues découverts dans ce jeu, et qui sapent malheureusement l’expérience amusante du jeu en ayant des écrans de chargement éternels et des animations hors de propos.

