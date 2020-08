Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Il y a quelques jours, Square Enix a partagé des nouvelles importantes de Kingdom Hearts. Dans une émission Nintendo, le développeur a confirmé la date de sortie de Kingdom Hearts: Melody of Memory avec un aperçu du gameplay. La bande-annonce était un peu courte et aurait pu laisser les joueurs vouloir en voir un peu plus. Heureusement, Square Enix avait préparé une autre bande-annonce et partagé plus de matériel aujourd’hui.

Square Enix a publié une nouvelle bande-annonce pour Kingdom Hearts: Melody of Memory qui vous permet de voir un aperçu plus complet du gameplay du jeu. Cette nouvelle bande-annonce révèle plus de personnages qui seront présents dans l’aventure musicale et qui accompagneront Sora.

Dans le cas où vous l’avez manqué: Apparemment, Square Enix a quelques projets Kingdom Hearts inopinés.

Kingdom Hearts: Melody of Memory aura plusieurs modes de jeu

De même, il est possible d’identifier certains ennemis des films Disney auxquels les protagonistes seront confrontés dans des batailles de boss spectaculaires accessibles via le mode Boss.

La bande-annonce présente également certaines fonctionnalités que le titre aura. L’un d’eux est celui qui vous permettra de réaliser des articles et des chansons à partir de matériaux collectés dans l’aventure. Le jeu comportera également le mode Musée, qui comprendra également les sections Collection, Théâtre, Jukebox, Records et Story Archive, dans lesquelles le joueur pourra revivre des moments, des séquences, de la musique et bien plus encore.

Nous vous laissons la bande-annonce ci-dessous.

Nous profitons du fait que nous avons parlé de cette franchise Square Enix pour vous dire que Kingdom Hearts: Dark Roads a récemment fait ses débuts, un titre mobile qui se concentre sur la vie de l’un des méchants de la série.

Kingdom Hearts: Melody of Memory fera ses débuts le 13 novembre sur PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch. Vous pouvez en savoir plus sur lui en consultant cette page.

Restez informé avec nous à LEVEL UP.

La source