Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 17/12/2020 08:34

Bien que beaucoup d’entre nous aient hâte de jouer Bravely Default II Cette année, le titre a été retardé jusqu’au 26 février 2021. Cependant, nous pourrons découvrir un peu plus ce que ce jeu nous réserve avant la fin de 2020. De manière inattendue, Nintendo a révélé qu’une deuxième démo de cette expérience est désormais disponible sur l’eShop Switch.

Connu sous le nom de Bravely Default II Final Demo, ce petit aperçu nous donne l’occasion de profiter d’un peu plus de système de combat, de musique, d’interaction entre les personnages et bien plus encore. Ceux qui décident d’essayer ce test avant le lancement du jeu, gagnera 100 points platine pour son compte My Nintendo, qui sera reflétée 30 jours plus tard.

La démo finale #BravelyDefault II est là pour vous donner un avant-goût de l’art vivant, du système de combat stratégique et de la musique mémorable du premier chapitre principal du jeu. Télécharge le

avant le lancement du jeu et gagnez 100 points My Nintendo Platinum! https: //t.co/CsyF64sGDu pic.twitter.com/bzAQdm0eDm – Nintendo of America (@NintendoAmerica) 17 décembre 2020

On se souviendra que la démo de Bravely Second nous proposait une histoire courte qui servait de prologue au jeu principal. Pour le moment, Nintendo n’a pas mentionné si c’est le cas avec Bravely Default II Final Demo, ou s’il ne s’agit que d’une partie du titre principal extrait pour les joueurs. De même, les développeurs ont reçu des retours de la première démo, Donc, dans cette nouvelle expérience, nous verrons quelques changements par rapport au test préalable que nous avons vu il y a des mois.

Bravely Default II arrivera sur Nintendo Switch le 26 février 2021.

Via: Nintendo

Le film Monster Hunter a déjà des critiques. C’est ce que pensent les critiques

Sébastien Quiroz

23 ans. Editeur chez Atomix.vg. Consommateur de culture pop.