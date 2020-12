Par Rodolfo León 0 COMMENTAIRES 09/12/2020 12h26

Non seulement une nouvelle mise à jour du firmware pour le Playstation 5, sinon quoi Sony a également publié une autre mise à jour pour le Playstation 4, qui à la surprise de beaucoup, fait plus que stabiliser le système et ici nous vous dirons ce que vous pouvez attendre de ce nouveau patch.

Si tu as un PS4 et vous l’activez maintenant, vous serez accueilli par le patch optionnel 8.03, mais que fait-il exactement? Après avoir téléchargé et installé la mise à jour 477 Mo, une nouvelle option sera disponible dans le menu rapide du système.

Vous pouvez maintenant désactiver l’audio vocal des jeux, une option que vous trouverez dans le menu Audio / Périphériques. Si vous activez cette option, le chat vocal dans les jeux sera désactivé. Votre voix ne sera pas entendue et vous ne pourrez pas non plus entendre les autres joueurs. Ce paramètre ne s’applique pas à l’audio du groupe. “

Fondamentalement, vous pouvez faire taire toutes les discussions de certains jeux en ligne, tels que GTA ou Call of Duty.

La source: Play Station

Rodolfo Léon

Editeur chez atomix.vg Gamer, cinéphile et amoureux de la culture pop.