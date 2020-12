Par Rodolfo León 0 COMMENTAIRES 30/11/2020 19:14

Sorti de nul part Nintendo a publié une nouvelle mise à jour du firmware pour le Commutateur, qui comprend plusieurs améliorations et modifications majeures du système. Contrairement aux mises à jour passées, cette fois, les utilisateurs trouveront quelques nouvelles fonctionnalités qui seront très utiles, et pour que vous ne manquiez de rien, nous vous disons ici en détail ce à quoi vous pouvez vous attendre.

Une fois que vous avez téléchargé le patch 11.0.0, vous pouvez transférer vos photos et vidéos sur des appareils intelligents, tels que votre téléphone portable ou votre tablette. Pour ce faire, un code sera généré Qr que vous devez numériser avec votre appareil, et plus tard, vous pouvez télécharger tout le matériel que vous avez partagé. Dans les images suivantes, vous pouvez le voir en détail. De même, il sera désormais possible de transférer ces données via USB.

De plus, un nouveau a également été ajouté à votre profil Nintendo Switch, dans lequel vous pouvez voir les tendances du jeu parmi votre liste d’amis, ainsi que le nombre exact d’amis qui y jouent.

En revanche, il sera plus facile de trouver des réductions sur les abonnements Nintendo Switch Online grâce à une nouvelle section dans le Le menu Démarrer depuis la console. Et enfin, 12 nouveaux avatars Super Mario Bros. ont été ajoutés.

La source: Nintendo

