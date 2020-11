Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 25/11/2020 08:01

Parce que le PS5 est une nouvelle console, les utilisateurs ont rencontré un certain nombre de problèmes au cours des dernières semaines. Heureusement, Sony s’efforce de corriger ces erreurs. De cette manière, aujourd’hui, 25 novembre, une nouvelle mise à jour du firmware est disponible, ce qui corrige quelques problèmes qui affectaient plusieurs utilisateurs.

La mise à jour 20.02-2.26.00 est maintenant disponible et pèse 868 Mo au total. En plus des améliorations classiques des performances du système, cette version corrige deux problèmes qui ont été assez ennuyeux pour les joueurs. Selon le site PlayStation, ce sont les bugs qui ont été corrigés:

-Résolution d’un problème où parfois les installations de jeu ont été supprimées au moyen de disques.

-Résolution d’un problème qui empêché le contrôleur sans fil PS5 de se charger en mode veille, ceci lors de la connexion au port USB Type A avant de la console via le câble USB.

Bien que ce ne soient pas les problèmes de console les plus courants, il est bon de savoir qu’ils ne seront plus un inconvénient. Pour obtenir cette nouvelle version, vous devez accéder aux paramètres PS5. Une fois là-bas, allez dans «Système», et dans l’onglet «Logiciel système», cliquez sur «Mise à jour et réglages du logiciel système», et ici vous pouvez télécharger ce que vous recherchez.

Nous vous rappelons que la semaine dernière, la PS5 a reçu une mise à jour, donc nous pouvons en voir un autre dans quelques jours ou semaines. De la même manière, nous vous laissons ici une solution au bruit éventuel de votre console.

Via: PlayStation

