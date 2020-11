Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Le premier Super Nintendo World, en construction à Universal Studios Japan (Osaka), serait inauguré en 2020, mais la pandémie a contraint la date d’ouverture à être reportée à l’année prochaine. Les gens désireux de visiter devront attendre, mais la construction ne s’est pas arrêtée; en fait, une vidéo récente montre que le parc à thème est apparemment déjà prêt.

La chaîne YouTube de Manichi Shinbun (毎 日 新聞) a partagé une nouvelle vidéo dans laquelle l’un des meilleurs aperçus du Super Nintendo World est montré. Comme vous pouvez le voir dans la vidéo de 42 secondes, la construction au moins superficielle du Super Nintendo World est maintenant pratiquement terminée, car vous pouvez voir tous les éléments du parc en place, qui correspondent aux images conceptuelles qui ont été initialement partagées. .

Dans le cas où vous l’avez manqué: la construction de Super Nintendo World à Universal Studios Orlando a dû être suspendue.

Le Super Nintendo World a fière allure

Les nouvelles images révèlent un aperçu du château de Peach, du château de Bowser et de petits établissements comme Toad’s Cafeteria et Mario Motors. Vous pouvez également voir une aire de repos inspirée des différents types de champignons qui servent de plates-formes dans le jeu et qui dans le parc feront office de parapluies et de bancs.

On peut également voir qu’il y aura des télescopes dans certaines régions, mais ce qui est le plus frappant est le grand nombre de Yoshis sous forme de charrettes que les visiteurs peuvent embarquer pour faire une visite du parc.

Nous vous rappelons qu’une vidéo est apparue il y a quelques semaines qui montrait le fonctionnement du parc, vous pouvez donc penser que les derniers détails sont en train d’être affinés pour qu’il soit complètement prêt.

Nous vous laissons la vidéo ci-dessous.

Que pensez-vous des progrès du Super Nintendo World? Vous êtes ravi de son ouverture. Dites le nous dans les commentaires.

Malgré le fait que la zone Super Nintendo World n’est pas ouverte au public, un café et une boutique Nintendo ont déjà ouvert au sein d’Universal Studios Japan, qui vend un grand nombre d’articles Super Mario.

Nous vous rappelons qu’en dehors du parc au Japon, il y en aura un à Orlando et un autre à Hollywood, aux États-Unis, et un de plus à Singapour.

Le Super Nintendo World d’Universal Studios Japan ouvrira dans le courant de 2021, vous pouvez trouver plus d’actualités liées à ces parcs en visitant cette page.

Restez informé avec nous à LEVEL UP.

La source