Kotaku EastEast est votre tranche de culture Internet asiatique, vous apportant les derniers points de discussion du Japon, de Corée, de Chine et d’ailleurs. Branchez-vous tous les matins de 4h à 8h.

Depuis 1997, Eiichiro Oda a produit One Piece. C’est devenu le manga le plus réussi de tous les temps. Et un jour, One Piece prendra fin – selon Oda, dans les quatre à cinq prochaines années.

Récemment, Oda est apparu à la télévision japonaise et on lui a demandé combien de temps le manga allait durer, rapporte Daily Sports. «Après quatre ou cinq ans», répondit Oda. Lorsqu’on lui a demandé si la fin était intéressante, il a répondu: « C’est très intéressant. »

En 2014, Kotaku a rapporté que One Piece durerait probablement encore dix ans. « Après 17 ans, après que de plus en plus de nouveaux personnages aient été créés dans l’histoire, je ne pouvais pas empêcher l’inspiration de venir dans ma tête », a déclaré Oda à ce moment-là. «Je pense que je peux continuer à dessiner pendant une autre décennie.» Cela vérifierait avec la chronologie la plus à jour.

Auparavant, Oda a également déclaré qu’il ne dormait pas beaucoup et qu’il n’avait pas de jours de congé. Espérons que cela changera dans plusieurs années!