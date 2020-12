L’équipe créative du jeu a utilisé des canards en caoutchouc pour le processus de développement, contrastant avec le cadre du jeu.

Demon’s Souls se démarque, outre sa difficulté, par l’atmosphère sombre qui caractérise généralement le travail de Hidetaka Miyazaki. Pour cette raison, il contraste que l’histoire que nous allons vous raconter est réalisée par des canards en caoutchouc, et qu’ils ont également été vitaux dans le développement du jeu.

Collin Harris, un artiste technique pour Bluepoint, a publié sur Twitter cette semaine comment les canards en caoutchouc ont contribué au développement de l’un des jeux de lancement ps5. Au début du processus, avoue-t-il, il a décidé d’ajouter nombre de ces canards pour la scène de l’univers sombre et lugubre de l’œuvre. Il est également venu concevoir un énorme canard qui dominait l’aire de jeu, comme on le voit dans GamesRadar.

Les canards en caoutchouc ont été utilisés comme marqueurs et références pour le processus de développementBien que Harris dise que, logiquement, il a supprimé tous les canards dans la version finale du jeu, il dit qu’ils ont été d’une grande aide dans la construction du jeu. “C’était le modèle parfait à essayer en raison de sa forme et de sa taille. C’était aussi amusant de voir un canard en caoutchouc jaune vif dans une œuvre sombre et fantastique. ” car l’équipe craignait d’oublier d’en supprimer et d’atteindre éventuellement les domiciles des utilisateurs dans la version définitive du titre, quelque chose qui attirerait puissamment l’attention et serait devenu la viande de mèmes viraux.

Les canards en caoutchouc sont devenus un élément populaire dans le développement de Demon’s Souls pour PS5, à tel point que leur existence a transcendé le monde réel: Harris a décidé Imprimez-les en 3D et offrez-les à certains membres de Bluepoint Games.

Bien qu’il n’ait pas de canards en caoutchouc, nous vous recommandons de jeter un œil à notre revue Demon’s Souls.

En savoir plus: Demon’s Souls (2020).

