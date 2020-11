Halo Infini C’est l’un des jeux les plus attendus par les fans, classé comme le plus ambitieux de l’histoire. Les plans de Microsoft et 343 Industries étaient d’inaugurer le nouveau titre avec la nouvelle console Xbox Series X, cependant, cela n’a pas été possible en raison de la retard de lancement jusqu’en 2021.

Depuis lors, différentes rumeurs ont surgi sur les retards que vous pourriez subir à nouveau. Cette fois, un nouvelle information Halo Infinite fait le tour, référençant le lancement, un mode Battle Royale, une fin de partie, etc. Les nouvelles informations mentionnent que Microsoft et 343 Industries lanceront le jeu entre mars et juin 2021, même si pour l’instant, cette date n’est pas définitive.

Halo Infinite | Microsoft

En outre, la rumeur précise que le jeu a commencé son itération actuelle de développement en 2017, après que 343 aient redémarré le projet. Et cela ne s’arrête pas là, car il a également fait allusion à la lancement d’un mode Battle Royale en 2021, bien que ce ne soit pas de 343 Industries.

La rumeur précise que 343 Industries prévoit de lancer quatre “chapitres” différents en une décennie, en les combinant avec au moins deux jeux dérivés. Ce support ambitieux créé spécifiquement pour le jeu sera mis à jour tout au long des années 2020, mais en attendant, le mode principal sera un “Invasion redéfinie” 45v45 UNSC c. Banni. Comme toujours, ces informations récentes doivent être prises avec un grain de sel, car la rumeur provient d’une source anonyme avec des affirmations importantes que ni Microsoft ni 343 Industries n’ont confirmées ou démenties.