Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

La pandémie de coronavirus (COVID-19) affecte le monde entier depuis plusieurs mois. Cependant, grâce aux efforts des instituts de recherche médicale, ils travaillent déjà au développement d’un vaccin efficace contre la maladie. Des nouvelles très encourageantes sur l’efficacité d’un vaccin ont été publiées récemment, mais apparemment, ces nouvelles n’étaient pas si bonnes pour l’industrie du jeu vidéo, du moins économiquement, puisque des baisses des actions de certaines entreprises ont été signalées.

Dans la matinée du lundi 9 novembre, les sociétés Pfizer et BioNTech ont rapporté que le développement de leur vaccin progresse favorablement et qu’il pourrait être à environ 90% efficace contre le COVID-19, qui a rempli tout le monde d’espoir, qui le souhaite déjà retour à la normale.

Cependant, quelque chose d’intéressant est que, curieusement, en même temps que l’annonce, les actions de plusieurs sociétés de l’industrie du jeu vidéo ont connu une baisse significative.

Dans le cas où vous l’avez manqué: Grâce à la pandémie, les bénéfices de Roblox ont grimpé comme jamais auparavant en 2020.

Pourquoi les actions des entreprises chutent-elles pour quelque chose de positif?

Selon les informations de Thomas Bidaux, PDG d’ICO Partners, la valeur des actions des sociétés CD Projekt et Ubisoft, 2 des plus importantes du secteur du jeu vidéo en Europe, a considérablement baissé. Vers midi, chaque part de la première valait environ 104 USD, mais en moins d’une heure, elle a chuté à environ 98 USD.

Quant à la société française, la valeur de chaque action était d’environ 98 USD, mais après l’annonce, elle est tombée à 88 USD. Il est important de noter que ces situations instables ne sont pas rares sur le marché boursier. Cependant, les stocks devraient se redresser, comme le montrent les graphiques.

Les jeux vidéo représentaient une excellente alternative pour passer le temps lors des confinements déclarés dans diverses régions du monde pour lutter contre la pandémie. Cela a conduit à une croissance surprenante de la popularité des jeux vidéo, qui a amené presque toutes les entreprises à obtenir des résultats financiers extraordinaires. Ainsi, il est normal que les actionnaires pensent que la distribution du vaccin pourrait sonner le glas des bonnes performances des jeux vidéo.

Alors que les jeux vidéo sont de plus en plus importants, leur portée pendant la pandémie a atteint des niveaux jamais vus auparavant, on peut donc s’attendre à ce qu’après le retour à la normale du monde, le niveau de popularité des jeux vidéo diminue quelque peu. mesure.

Un vaccin COVID-19 est annoncé avec de bons résultats. Les actions des sociétés de jeux chutent. pic.twitter.com/YlyNhZPO2r – Thomas Bidaux 🌠 -Working From Home 🏡-😷 (@icotom) 9 novembre 2020

Quelle est votre opinion à ce sujet? Comment pensez-vous que le retour à la normale affectera l’industrie du jeu vidéo? Dites le nous dans les commentaires.

Contrairement à la portée des jeux vidéo pour console, PC ou mobile, certains secteurs de l’industrie n’ont pas rapporté de résultats encourageants. Un exemple très clair est celui des arcades. SEGA a précisément dû vendre la quasi-totalité de son activité arcade en raison des mauvais résultats qu’elle avait dans ce domaine et qu’elle ne pouvait plus soutenir. Vous pouvez trouver plus de nouvelles liées au coronavirus en visitant cette page.

Restez informé avec nous à LEVEL UP.

La source