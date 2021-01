Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Après la longue année 2021, tout le monde a déjà reçu 2021. Plusieurs créatifs, développeurs et distributeurs ont accueilli cette nouvelle année en espérant qu’elle sera bien meilleure que la précédente et ont partagé leurs plans pour les mois à venir. Le développeur, producteur et programmeur Yu Suzuki était l’un d’entre eux. L’année dernière a été très importante pour le développeur, car elle a ramené Shenmue, la franchise qu’il a créée et qui avait été presque 20 ans dans l’oubli. Eh bien, apparemment, 2021 sera également très intéressant pour les créatifs.

Yu Suzuki, en charge de la série Shenmue, a participé à une récente interview du groupe Famitsu (via Gematsu), dans laquelle plusieurs entreprises ont partagé leurs ambitions et leurs projets pour 2021. Alors que certaines entreprises ont offert plusieurs détails révélateurs sur ce qu’elles espèrent faire en 2021. , Le message de Suzuki était très bref, mais il donne des indices intéressants sur ce que sera cette année pour lui.

Nous disons cela parce que le créateur a mentionné que pour lui, les mots clés en 2021 seront «tournage» et «RPG». Pour vous donner une idée de ce que cela signifie, nous vous disons que Yosuke Saito, directeur de NieR, a commenté que son mot-clé en 2021 sera «NieR», car il travaille sur plusieurs projets de la série.

Ce qui précède est très ambigu, car cela n’implique pas que Suzuki travaille déjà sur son prochain jeu, et encore moins qu’il s’agira d’un jeu de tir ou d’un RPG. Cependant, il est frappant qu’il ait également partagé que ses ambitions seront de “réfléchir sur des batailles en face à face” et une “suite …”.

Dans le cas où vous l’avez manqué: Le prochain match de Shenmue pourrait s’éloigner du monde ouvert.

Shenmue aura 20 ans en 2021

Après presque 20 ans d’oubli, Shenmue est revenu avec le troisième volet de la série, qui a fait ses débuts il y a un peu plus d’un an. Bien que certains rapports aient indiqué qu’il ne s’est pas vendu comme prévu, la vérité est qu’il a été confirmé que le titre a enregistré de bonnes ventes, ce qui a fait croire à Suzuki qu’une suite se réalisera.

Cette franchise célébrera précisément son 20e anniversaire en 2021, cela pourrait donc signifier qu’en 2021 quelque chose d’important sera révélé lié à un nouveau jeu. De plus, nous vous rappelons qu’il a déjà été annoncé qu’une série animée de Shenmue est en développement. Nous te tiendrons informé.

