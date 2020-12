Ce sera une console “complètement nouvelle”, dédiée à la fois aux passionnés et aux fans de la société.

Certains d’entre vous se souviendront qu’en août 2019, SNK a annoncé le développement d’un NEOGEO de nouvelle génération. Depuis, il y a eu toutes sortes de nouvelles sur l’entreprise, y compris le rachat de 33% de ses parts par le prince d’Arabie saoudite, mais rien sur cette console… Jusqu’à présent. Ou cela est présumé, du moins, étant donné que le compte Twitter officiel de SNK confirme qu’ils prévoient de lancer une nouvelle console en 2021.

“Une console tout neuf SNK arrive en 2021! Un système pour répondre aux besoins des fans les plus passionnés et des amateurs de jeux sur consoles », commente SNK sur les réseaux. La vérité est que le bref message Il n’est pas tout à fait clair si SNK fait référence à ce NEOGEO de nouvelle génération dont ils ont discuté il y a un an, et il n’offre pas beaucoup plus d’informations sur la machine.

Pour l’image qui accompagne la publication, en particulier pour ce symbole de la connectivité sans fil il présente, il y a ceux qui spéculent déjà qu’il s’agit d’une console avec des fonctions en ligne. Mais nous répétons, SNK n’a pas offert plus d’informations Concernant votre nouvelle console, il sera donc temps d’attendre 2021 pour la connaître pleinement. Ce que nous savons, c’est que The King of Fighters XV sera présenté dans quelques semaines, et nous serons au courant de toute autre annonce de SNK à cette même date.

