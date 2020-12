Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 11/12/2020 14:28

Disco Elysium, largement considéré comme l’un des meilleurs jeux de 2019, obtiendra une nouvelle version. Lors des Game Awards hier, ZA / UM, les développeurs, ont annoncé Disco Elysium – The Final Cut, une livraison qui n’atteindra pas seulement plus de plateformesIl comprendra beaucoup de contenu supplémentaire.

Cette nouvelle version du jeu sera disponible sur PS4, PS5, Google Stadia et PC en mars 2021, et arrivera sur Xbox One, Xbox Series X | S et Nintendo Switch au cours de l’été de l’année suivante. La meilleure chose à ce sujet est que Ceux qui ont déjà la version originale pourront obtenir tout le contenu de Final Cut gratuitement.

Cette nouvelle version ajoutera une voix complète pour chaque personnage, des missions supplémentaires, une zone entièrement nouvelle en ville, de nouveaux PNJ et plus d’options de choix. Sur PS5, le jeu pourra fonctionner à 4K et 60fps. Enfin, iam8bit a confirmé que une édition collector pour PS5, Xbox Series X | S et Nintendo Switch, au prix de 249 $. Cette édition comprend un coffret spécial, la figurine Mind Totem, un livre d’art de 190 pages d’illustrations et de textes, une carte en tissu et l’édition physique à double couverture.

Dans des sujets connexes, les créateurs de Gone Home ont annoncé leur nouveau jeu, Open Road. De la même manière, vous pouvez consulter plus d’annonces des Game Awards ici.

Via: The Game Awards

Mots clés: disco elysium, Disco Elysium – The Final Cut, Google Stadia, Nintendo Switch, PC, Playstation 5, PllayStation 4, ps4, PS5, Stadia, Switch, bande-annonce, Xbox, Xbox One, Xbox Series X, ZA / UM AC Valhalla recevra une autre mise à jour majeure la semaine prochaine Xbox a plusieurs jeux surprises prévus pour 2021

Sébastien Quiroz

23 ans. Editeur chez Atomix.vg. Consommateur de culture pop.