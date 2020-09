Si vous avez été attentif à l’actualité du jeu vidéo ces dernières semaines, vous saurez que Xbox et PlayStation ont annoncé un prix et une date définitifs pour vos consoles de nouvelle génération. D’une part, Microsoft a opté pour une version standard (Xbox Series X) à 499 € et une autre avec des spécifications techniques inférieures (Xbox Series S) pour 200 € de moins. Sony a cependant opté pour une stratégie moins audacieuse.

PlayStation propose également deux modèles de sa console, PS5, ils partagent cependant des caractéristiques techniques et ils ne diffèrent que d’avoir et de ne pas avoir de lecteur de disque blu-ray (499 € et 399 €). Pourquoi Sony ne propose-t-il pas une version moins puissante et plus abordable? Eh bien, le PDG de la société, Jim Ryan, vient de confirmer dans une interview avec le média AV Watch qu’ils l’avaient envisagé, mais que l’idée a été rejetée.

Tout en respectant «toutes les décisions et philosophies de la concurrence», Ryan dit que «si vous regardez l’histoire de l’industrie du jeu vidéo, le lancement d’une console à bas prix et à bas prix est quelque chose qui n’a pas donné d’excellents résultats dans le passé. L’exécutif confirme publiquement que chez Sony, ils auraient « envisagé cette option », mais qu’il l’aurait exclue parce que «c’est problématique».

Ryan explique que le facteur clé à cet égard, selon leurs « recherches », ils sont clairs que « les gens qui achètent une console de jeu vidéo veulent continuer à l’utiliser pendant quatre, cinq, six ou même sept ans ». Il ajoute que les joueurs « veulent croire qu’ils ont acheté quelque chose pour le futur et que ce ne sera pas obsolète dans deux ou trois ans ».