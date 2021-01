Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 21/01/2021 11:42 am

Nintendo est l’une des entreprises les plus silencieuses de l’industrie. Nous voyons rarement plus que ce que nous sommes autorisés à voir. De cette façon, une vidéo récente a captivé tous les fans du Big N, depuis nous montre les intérieurs de Nintendo of America en 1990.

La vidéo de 20 minutes a été postée par l’utilisateur btm0815ma, et ici nous pouvons voir les intérieurs des bureaux de Nintendo of America à Redmond, Washington. Rappelons qu’en 1990, le SNES n’était pas encore arrivé sur le marché et que l’entreprise produisait toujours le NES. La vidéo nous montre la ligne de production NES, une interview avec un développeurainsi qu’un aperçu d’une salle spéciale où des jeux comme Super Mario Bros.3 et Tetris ont été soumis à quelques tests.

Sans aucun doute, cette vidéo nous donne l’opportunité de voir un environnement qui plaira à tous les fans de l’entreprise. De la même forme, Il s’agit d’une capsule temporelle qui nous montre le long voyage que Nintendo a parcouru au cours des 30 dernières années.

Via: btm0815ma

