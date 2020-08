Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Mettre à jour

Il y a quelques minutes, Joseph Staten, via son compte Twitter officiel, a confirmé qu’il était de retour dans la franchise pour soutenir le développement de Halo Infinite. Selon son message, il fera campagne pour ce jeu et soutiendra l’équipe 343i pour qu’elle fasse de son mieux.

Je suis ravi de rejoindre @Halo pour les aider à expédier Halo Infinite. En tant que chef de projet pour la campagne Infinite, je soutiendrai les grands leaders existants de l’équipe et je leur donnerai les moyens de faire de leur mieux. https://t.co/pQiNPQVBZs – Joseph Staten (@joestaten) 27 août 2020

Note originale

En dépit d’être sur un terrain instable, la lumière au bout du tunnel est déjà visible par Halo Infinite car un rapport indique des changements dans l’organisation qui ont à voir avec le développement du jeu, ce qui permettra l’arrivée d’une vieille connaissance et d’un autre créatif important. qui rejoindra le projet pour le mener à bien.

Abonnez-vous au Xbox Game Pass pour 10 $ MXN – DISPONIBLE ICI

Il y a quelques instants, Jason Schreier, un journaliste de Bloomberg, a révélé à partir d’informations obtenues de ses sources que Joseph Staten rejoindrait l’équipe de développement Halo infinite, avec un autre créateur qui dirigera le projet. Selon le rapport, l’annonce sera officialisée demain et la décision fait suite à une réorganisation de 343 Industries qui visera à mettre Halo Infinite sur la meilleure voie jusqu’à son lancement, prévu pour 2021.

De même, Schreier a souligné que ces nouvelles signatures pour le développement de Halo Infinite travailleront directement avec Chris Lee, directeur de 343i et directeur de Halo Infinite, en plus de rapporter les détails à Bonnie Ross, vice-présidente d’entreprise de Microsoft et qui était à la tête de l’étude qui s’occupe de la franchise.

Scoop avec le puissant @dinabass – à la suite du retard (et du développement difficile) de Halo Infinite, Microsoft a placé le célèbre vétérinaire Halo Joseph Staten dans un rôle de premier plan chez le développeur 343 Industries. Staten revient sur la série qu’il a aidé à façonner https://t.co/DJx5889KIi – Jason Schreier (@jasonschreier) 27 août 2020

Qui est Joseph Staten et pourquoi est-il si important pour Halo?

Joseph Staten est un écrivain et au cours de son aventure dans les jeux vidéo, il a participé avec Bungie en tant que directeur cinématographique de Halo: Combat Evolved, Halo 2 et Halo 3, de sorte qu’il est crédité d’avoir doté la franchise d’éléments narratifs et visuels qui est devenu l’un des meilleurs et un symbole de la Xbox.

En outre, Staten a participé à divers projets créés à partir de Halo et dans le rapport d’aujourd’hui, il est indiqué qu’il travaillait sur un titre Microsoft non divulgué avant que la société ne demande son retour dans la franchise pour soutenir l’achèvement de Halo. Infini.

Restez informé, dans LEVEL UP.

La source