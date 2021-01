Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 27/01/2021 9h19

Je n’ai toujours pas de Xbox série x et en veux-tu un? Alors vous avez de la chance. Bien que l’obtention d’une de ces consoles puisse être délicate de nos jours, il existe un moyen facile d’obtenir ce matériel. En ce moment Il vous suffit de vous rendre sur eBay et de participer à une vente aux enchères pour une série X signée par Phil Spencer, responsable de la Xbox.

Cette vente aux enchères est le résultat d’une collaboration entre Xbox et le New York Video Game Critics Circle, une association à but non lucratif, où une toute nouvelle Xbox Series X est actuellement mise aux enchères, qui porte la signature du patron bien-aimé de la société. Tout l’argent récolté sera utilisé pour aider les étudiants avec peu de ressources qui résident dans les quartiers du Bronx et du Lower East Side de New York.

Grande cause, heureux de faire partie de cette vente aux enchères. https://t.co/oQBBTsid02 – Phil Spencer (@ XboxP3) 27 janvier 2021

Cependant, obtenir cette console ne sera pas bon marché. L’offre la plus élevée pour le moment est de 2 650 dollars, soit environ 53 000 pesos. Étant donné que la vente aux enchères se terminera dans six jours, il est très probable que le prix de cette Xbox Series X spéciale ne fera qu’augmenter avec le temps. Vous pouvez participer à cette vente ici.

Nous vous rappelons que le dernier rapport financier de Microsoft révèle que la série X | S a augmenté les revenus Xbox de 50%. De même, Phil Spencer s’excuse pour l’augmentation de Xbox Live Gold.

Via: New York Video Game Critics Circle

Rapture, la ville de BioShock, arrive à No Man’s Sky grâce à un fan

Sébastien Quiroz

23 ans. Editeur chez Atomix.vg. Consommateur de culture pop.