Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Bien que les réflecteurs de la nouvelle génération de Xbox soient destinés à la Xbox Series X, petit à petit le modèle accessible, la Xbox Series S, commence à donner de quoi parler et c’est que pour de nombreux joueurs c’est leur point d’entrée vers les nouvelles propositions de la marque de Microsoft. Au-delà des doutes générés par son infériorité matérielle par rapport à son grand frère et à la maquette numérique de la concurrence, cette console fait son chemin et est reconnue par les développeurs.

La Xbox Series S est une machine extrêmement performante

Lors d’un entretien avec Gamingbolt, Brett Bibby, directeur de production d’Unity, moteur graphique, a parlé de la Xbox Series S et de son potentiel en tant que matériel, qu’il considère comme un succès de Microsoft, en particulier pour le public auquel elle s’adresse. En ce sens, la création a souligné que, malgré une puissance moindre et l’existence d’un écart par rapport à la Xbox Series X, la Xbox Series S est un système capable pour la nouvelle génération: “il est important de se rappeler que la plupart des les gens n’ont pas d’écran qui a 4K et qui tourne à 120 [fps]Il y a donc un public pour lequel le S est conçu. Ils n’ont peut-être pas besoin de certains des détails que le X peut accomplir. Cependant, il est important de se rappeler que le S est une machine extrêmement performante, car ces différences matérielles consistent essentiellement à offrir une expérience similaire à une résolution inférieure. “

Plus tard, Bibby a précisé l’importance de voir la Xbox Series S dans sa dimension appropriée, car elle est capable de faire tout cela de la Xbox Series X, mais avec moins d’affichage en termes graphiques et visuels: “c’est une approche vraiment intelligente, le appareil dispose d’un traçage de rayons, d’un SSD, nominalement le même processeur qu’un Series X. La seule chose qui lui manque est la puissance nécessaire pour fonctionner à 4K, ce qui n’est tout simplement pas toujours nécessaire – un téléviseur dans une chambre n’est pas probable. Le gamer adolescent est une bête 4K, donc c’est parfait pour ces situations. J’espère que la Xbox Series S est un véritable différenciateur dans cette génération. “

N’oubliez pas que dans ce lien, vous trouverez toutes les informations relatives à la Xbox Series S, une console reconnue par le magazine TIME comme l’une des meilleures inventions de 2020.

Suivez-nous sur LEVEL UP.

La source