Ce jeu tranquille nous invite à déballer et trier nos affaires après un déménagement.

Le panorama Indépendant des jeux vidéo nous offre parfois des expériences impossibles à voir dans un AAA. Évidemment, ce risque signifie que tous ces jeux vidéo ne conservent pas même qualité, mais certains titres ont un prémisse simple et qu’ils ne cherchent pas à être le prochain jeu à révolutionner l’industrie. C’est le cas du jeu que nous vous présentons, Déballage.

Ce titre développé par Faisceau de sorcière arrivera dans 2021, mais à l’occasion de la PAX 2020, ses développeurs ont publié une démo gratuite sur Steam. Sois calme puzzle nous met dans la peau d’une personne qui vient de déménager et qui doit déballer et trier tous vos effets personnels. Le jeu a un style graphique Pixel art et les objets que nous trouvons nous feront sourire de temps en temps.

Bien que ce ne soit pas un jeu pour tout le monde, ne pensez pas que c’est ennuyeux. Le beau jeu vidéo capture presque sans s’en rendre compte, car cet air de Tetris qu’il a (il faut commander avec une certaine tête) nous encourage à continue de prendre des objets des boîtes. De plus, comme nous n’avons aucune idée de ce qui va apparaître ensuite, le jeu suscite la curiosité pour savoir ce que nous allons rencontrer. Le jeu vidéo nous invitera à commander une pièce ou une maison entière, selon le niveau auquel nous en sommes.

Dans ce cas, le jeu, qui est une expérience relaxante comme nous en avons discuté, il n’a pas Aucune sorte de score ou limite de temps. Nous pouvons prendre le temps que nous voulons pour profiter du déménagement. Changer de résidence n’a jamais été aussi calme et amusant. Aviez-vous entendu parler de Déballage plus tôt dans l’année, en aurait-il fait l’un de nos meilleurs jeux indépendants les plus attendus de 2020?

